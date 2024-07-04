في ذكرى ميلاده الـ 47، كواليس اللقاء الأول لـ هاني سلامة ويوسف شاهين (فيديو)

يحتفل النجم هاني سلامة اليوم بعيد ميلاده الـ ٤٧، ونجح في أن يكون اسمًا كبيرًا في عالم الفن سواء على مستوى السينما أو التليفزيون.

تفاصيل لقاء هاني سلامة مع الراحل يوسف شاهين

وعمل الفنان هاني سلامة المولود في ٤ يوليو عام ١٩٧٧، مع المخرج العالمي يوسف شاهين في أكثر من عمل وكان أحد أبرز النجوم الذين تألقوا من خلال أفلامه السينمائية المتميزة.

وكان اللقاء الأول لهاني سلامة مع الأستاذ مميزا تماما كمسيرته الفنية معه، وكانت البداية مع خالد يوسف الذي كان حينها مساعدًا للمخرج يوسف شاهين.

حيث تواصل خالد مع هاني تليفونيًا وذكره بلقاء سابق جمع بينهما، وطلب منه القدوم إلى مكتبه فذهب هاني سلامة، فأخبره أنه رشحه لفيلم مع يوسف شاهين، وهو فيلم المصير مع نجوم كبار.

وقرأ هاني السيناريو وأخبره خالد أنه رشحه لشخصية عبد الله، وأجرى بروفات على مدار حوالي أسبوعين، وأخبره أنه سيقابل الأستاذ، وحينما قابله سأل يوسف شاهين هاني حينها “شوفتلي إيه؟”، فرد “الناصر صلاح الدين”، فسأله “وباب الحديد؟"، فقال له لا، فرد عليه شاهين “انت حمار”.

وشرح هاني سلامة للفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” قائلًا: “أنا عارف إني قدام حد قيمة لكن ما أعرفش التاريخ”، وأشار إلى أنه كان يتعامل معه باعتباره اسما كبيرا بدون معرفة تفاصيل ثم بدأ بعدها في مشاهدة أفلام شاهين.