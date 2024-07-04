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اقتصاد

محمود بدوى مستشارا لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي

المهندس محمود بدوى،
المهندس محمود بدوى، فيتو

أصدر د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم  مستشارًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى لمدة عام.

الإشراف على مشروعات التحول الرقمي 

ويتولى المهندس محمود بدوى مهام الإشراف على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة، وإعداد ومتابعة خطط العمل التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.

ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو 18 عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذي لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

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وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من ٣٠٠ متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.

الجدير بالذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

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