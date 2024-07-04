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ثقافة وفنون

كزبرة: الجزء الثاني من فيلم الحريفة سيكون بوابة الموهوبين لدخول الفن

كزبرة، فيتو
كزبرة، فيتو

‎قال الفنان أحمد بحر، الشهير بـ "كزبرة"، إن الجزء ‎الثاني من فيلم الحريفة سيكون بوابة دخول شباب موهوبين في الفن، وذلك بعد إعلان صناع العمل بطلب وجوه جديدة للمشاركة في الجزء الثاني.

 

‎الحريفة الجزء الثاني

في هذا السياق ‎كتب بحر، عبر خاصية ستورى على حسابه ‎الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال: "بجد أنا بيتبعتلي فيديوهات شباب بتمثل بجد مكنتش متخيل إن فيه شباب موهوبة كده".

وأضاف بحر: "بإذن الله كل واحد فيكم هيوصل لحلمه ومحدش ييأس وبجد أنا ببقي مبسوط أوي، وأنا بتفرج على كل فيديو بيتبعتلي وبإذن الله زي ما الحريفة كان فاتحة خير عليا هيبقي فاتحة خير على شباب كتير".

 

أحداث فيلم الحريفة

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم الحريفة حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

 

أبطال فيلم الحريفة

يذكر أن فيلم الحريفة شارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي،  أحمد حسام الشهير بت ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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الجزء الثاني الفنان أحمد خالد الذهبى فيلم الحريفة فيلم الحريف

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