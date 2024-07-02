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رياضة

غزل المحلة يعلن بدء اختبارات الناشئين في بشبيش

اختبارات الناشئين،
اختبارات الناشئين، فيتو

أعلن نادي غزل المحلة عن مواعيد بدء اختبارات الناشئين في مدينة بشبيش التابعة لمحافظة الغربية لاكتشاف مواهب جديدة وضمها لقطاع الناشئين زعيم الفلاحين. 

ونشرت الصفحة الرسمية لزعيم الفلاحين “ رحلة غزل المحلة لاكتشاف المواهب تنطلق، يوم الأحد المقبل الموافق 7/7 في مدينة بشبيش لاكتشاف مواهب جديدة وضمها لقطاع الناشئين” 

وأضاف: “ تتم الاختبارات بحضور رموز نادي غزل المحلة وأعضاء من اللجنة الفنية القطاع الكرة وذلك في ملعب التنمية الشبابية ببشبيش بداية من الساعة 8 صباحًا”. 

 

مدرب حراس غزل المحلة يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه 

وأعلن نادي غزل المحلة عن قبول اعتذار الكابتن ناصر فاروق مدرب حراس مرمى زعيم الفلاحين عن عدم الاستمرار بالعمل مع الفريق المحلاوي، خلال هذه المرحلة نظرا لظروف سفره خارج البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “يتوجه مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بخالص الشكر والتقدير للكابتن ناصر فاروق على الفترة التي قضاها في النادي ودوره المؤثر في عودة النادي للدوري الممتاز”.

وأضافت “نظرا لظروف سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال دراسته والحصول على الرخصة التدريبية الأسيوية b لحراس المرمى مما يتطلب وجوده خارج البلاد لمدة لا تقل عن شهر وتعارضها مع فترة إعداد الفريق الأول وبناءً على طلبه تم قبول اعتذاره عن الاستمرار بالعمل مع الفريق في هذه المرحلة، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق في المرحلة القادمة”. 

غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي لافيينا 

نجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز في التعاقد مع حازم عبد الستار أبوسنة ومحمد أسامة ثنائي فريق لافيينا لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

ووقع الثنائي على عقود انضمامهما لفريق غزل المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي المحلاوي.

مدرب حراس غزل المحلة يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

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