العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام
عثر علماء حفريات في إسبانيا، بإحدى جزر الكناري، على هيكل عظمي لسحلية محفوظ بحالة سليمة، رغم أن عمرها لا يقل عن 700 ألف عام.
العثور على هيكل عظمي لسحلية محفوظ بحالة سليمة
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم العثور على حفرية السحلية ضمن كتلة حجر رملي يبلغ وزنها 19 كلج، في جزيرة تينيريفي الإسبانية. وأرجع الباحثون سبب بقائها في حالة سليمة إلى نفوقها فجأة بين الرمال، الأمر الذي منعها من التحلل.
وتعود هذه الحفرية إلى حيوان «غالوتيا غالوت»، وهو نوع منقرض من السحالي العملاقة، التي عاشت قبل وقت طويل، وفقًا لما نقلته صحيفة «نيوزويك».
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