ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 28297 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%عند مستوى 34739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% عند مستوى 12170 نقطة.

صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 6235 نقطة.

ورتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 9129 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% عند مستوى 2792 نقطة.