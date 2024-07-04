الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48%  عند مستوى 28297 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%عند مستوى 34739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62%  عند مستوى 12170 نقطة. 

 

صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند مستوى 6235 نقطة.

ورتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 9129 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37%  عند مستوى 2792 نقطة.

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