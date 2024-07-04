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هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

الدكتور محمد عبداللطيف
الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم
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وزير التعليم للجديد، حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف، بعد حلفه اليمين أمس، حول شهادة وزير التعليم والدرجة العلمية الحاصل عليها.

شهادة وزير التعليم الجديد

حيث تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بأن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عضو هيئة تدريس بقسم علم النفس والاجتماع والتقويم الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

وزير التربية والتعليم الجديد

ومن جانبه كشف مصدر بجامعة حلوان، حقيقة انتماء وزير التربية والتعليم الجديد لجامعة حلوان، وأنه عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان كما هو متداول علي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا انه لا صحة لذلك الأمر وان الأمر مجرد تشابه أسماء فقط وأنه يوجد بالفعل بالكلية الدكتور محمد عبد اللطيف عضو هيئة تدريس بالكلية ولكنه ليس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد.

 

وأدّى الدكتور محمد عبد اللطيف، أمس الأربعاء،اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وحصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، ⁠كما حصل على الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012

وشغل الدكتور محمد عبد اللطيف عدة مناصب، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة "فيوتشر إنترناشيونال" العاملة في مجال التعليم ومنصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة "ادفنست إديوكيشن" لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية، كما قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة حلوان كلية التربية الرياضية جامعة حلوان

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