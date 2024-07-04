وزير الاتصالات يكلف عبده علوان بتسيير أعمال رئيس هيئة البريد

أصدر د. عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف عبده سيد على حسن علوان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد لشؤون المناطق البريدية بالقيام بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة البريد اعتبارًا من 3 يوليو 2024.

مجلس إدارة البريد المصري

يأتي ذلك لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيسًا لمجلس إدارة هيئة البريد خلفًا لـ د. شريف فاروق الذي تولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال فترة عمله بالهيئة القومية للبريد على مدار 35 عاما؛ تقلد عبده علوان العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير العمل بعدد من القطاعات في الهيئة القومية للبريد.

تمثيل هيئة البريد دوليا

كما ساهم في تمثيل هيئة البريد في العديد من المحافل المحلية والدولية.

الجدير بالذكر ان عبده علوان حصل على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهني متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال.