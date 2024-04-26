أفكر في الزواج للمرة الثانية، أبرز تصريحات صابرين بعد خلعها الحجاب

كشفت الفنانة صابرين، بعض الأسرار في حياتها، موضحة سبب انفصالها، وتفضيلها الزواج مرة ثانية.

وترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز تصريحات “صابرين”، التي أدلت بها في برنامج “تفاعلكم”، التي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي، عبر شاشة قناة العربية

"مسار إجباري"

تحدثت صابرين خلال الحلقة عن نجاح آخر أعمالها مسار إجباري ومشاركتها فى موسم رمضان الماضي.

وتطرقت صابرين خلال الحلقة إلى الحديث حول طلاقها الأخير وأكدت أنها هي التي قررت الانفصال لكونها لا تقبل بزوجة ثانية، وأخفت الخبر لفترة طويلة كونه لا يهم أحدا من الجمهور.

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وتابعت صابرين أنها من الممكن أن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.

“الزواج للمرة الثانية”

وتطرقت “صابرين”، للحديث عن الزواج للمرة الثانية، حيث قالت: "لم أمانع أن أكون زوجة ثانية، لأن الأولى كانت عايشة في أمريكا والعلاقة بينهم مش تمام، ولما محصلش انفصال بينهم أنا انفصلت".

وواصلت الحديث بقولها: “أخفيت خبر طلاقي لأنه مايهمش حد والجمهور مالوش غير أعمالي، وممكن أكرر تجربة الزواج”.