توجيه عاجل من وزير العمل الجديد عقب استلامه مهام منصبه

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة.

ووجه “جبران” مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران،عقب تأديته اليمين الدستورية،وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة..

وأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي انعقد في مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،على أهمية دور مديريات العمل،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها..

وقال جبران إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة.

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