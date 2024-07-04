الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

الرئيس الصينى يؤكد لـ جوتيريش دعم بلاده للأمم المتحدة

الرئيس الصيني والأمين
الرئيس الصيني والأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم، إنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصين تلتزم دائما بالتعددية الحقيقية وتدعم الأمم المتحدة في الاضطلاع بدور مركزي في الشؤون الدولية.

الرئيس الصيني يشدد على دعم الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الصينى، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على هامش الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن دور الأمم المتحدة، باعتبارها منصة أساسية لممارسة التعددية ودفع الحوكمة العالمية، لا ينبغي سوى تعزيزه وليس إضعافه.

الصين تستضيف اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون

على صعيد آخر، قال الرئيس الصيني خلال حضوره اجتماع "منظمة شانغهاي للتعاون، إن بلاده ترحب بجميع الأطراف لاستخدام نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية والمشاركة في بناء المحطة الدولية للأبحاث العلمية القمرية. 

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الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين الأمم المتحدة جوتيريش منظمة شانغهاي

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