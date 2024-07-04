أحمد السروجي رئيسا للنقابة العامة للبترول خلفا لـ محمد جبران

عقد المجلس التنفيذى لـ النقابة العامة للعاملين بالبترول، ظهر اليوم، الخميس الموافق الرابع من يوليو 2024، اجتماعا، لإجراء انتخابات خاصة باختيار القائم بأعمال رئيس النقابة، خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.



وشهد الاجتماع اختيار المحاسب أحمد السروجى بالإجماع رئيسا للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وحصلت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي منصب الأمين العام لنقابة البترول، من خلال الانتخابات الداخلية بالاجتماع.



حيث قدم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول خلال الاجتماع، التهنئة الي محمد جبران، بعد حلفه اليمين الوزاري، وذلك لثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل فى الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتولى تشكيلها، معبرين عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز قطاع البترول، والعمل النقابى المصرى، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصرى.

و قد أكد أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة خلال الاجتماع، انهم سيعملوا جاهدين على استكمال ما بدأوه من ملفات منذ بداية الدورة النقابية لخدمة كافة أعضاء النقابة والعاملين داخل قطاع البترول.

وأشاد أعضاء المجلس التنفيذى، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسعى الدائم لمطالب العمال داخل قطاع البترول وجميع القطاعات الأخرى، مؤكدا أن اختيار أحد، كوادر العمل النقابي، وأحد أبناء قطاع البترول يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل بأطرافها الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.