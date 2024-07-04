حجز "أوكرانية" لاتهامها بالاعتداء على سيدة في التجمع الخامس

أمرت النيابة العامة، بحجز سيدة أوكرانية على أحد قاطني التجمع الخامس بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة، وانقلاب السيارة المتحركة وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وكانت مباحث التجمع الخامس تلقت بلاغا باعتداء سيدة أوكرانية على سيدة مصرية بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهر.

وبالفحص تبين صحة البلاغ وقيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على السيدة المصرية، وتم اصطحابهما لمقر قسم شرطة التجمع الخامس لمباشرة التحقيقات.