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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه في الشرابية.

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المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في الساحل

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم (إسلام.ع) عاطل، و(عادل.ا) عاطل بـسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواة وفرد خرطوش.

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرضها للسرقة على يد شخصين أثناء مرورها بأحد شوارع  أثناء عودتها لمسكنها  حيث اشهروا في وجهها سلاح أبيض واستوليا منها على حقيبتها وهاتف المحمول.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض وفرد خرطوش مستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، إلى أن تمت إحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 

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