6 قرارات جديدة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
نشرت جريدة الوقائع المصرية في أعدادها أرقام 113 (تابع)، وتابع (ب)، وتابع (ج)، وتابع (د)، قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحية الشامل.
وجاءت القرارات كالتالي:
-قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار لائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتعديل بعض أحكام من لائحة الموارد البشرية لموظفى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
-قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
-وقرار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قرار رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٩، بإصدار لائحة تعاقدات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
-وقرار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية لموظفى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.