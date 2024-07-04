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6 قرارات جديدة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في أعدادها أرقام 113 (تابع)، وتابع (ب)، وتابع (ج)، وتابع (د)، قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحية الشامل.

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار لائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتعديل بعض أحكام من لائحة الموارد البشرية لموظفى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.


-قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.


-وقرار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قرار رقم ٤٢ لسنة  ٢٠١٩، بإصدار لائحة تعاقدات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

 


-وقرار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية لموظفى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

 

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