رئيس هيئة السكك الحديد يؤكد أهمية العنصر البشري في تطوير القطاع

قام المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديد بتفقد مستشفى العاملين بالهيئة بطنطا فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بالعنصر البشري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وخاصة الخدمات الصحية.

زيارة مفاجئة لمستشفى السكة الحديد بطنطا بمنطقة وسط الدلتا

كما قام المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة بزيارة مفاجئة لمستشفى السكة الحديد بطنطا بمنطقة وسط الدلتا و بحضور اللواء عاطف إمام - رئيس مجلس إدارة شركة المجلس الطبي وعدد من قيادات الهيئة ورئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد.

وشدد على إزالة جميع المنشآت والمباني الخارجية المجاورة للمستشفى غير ذات الأهمية وضمها للمستشفى للإستفادة من مساحتها وعمل مدخل رئيسي للمستشفى بعيدا عن المحطة وتجديد المستشفى بالكامل لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالعاملين بالهيئة والاهتمام بهم.

كما قام بالاجتماع بالعاملين بمنطقة وسط الدلتا بنادي السكة الحديد وخلال كلمته قدم الشكر لكافة العاملين لما قدموه خلال عيد الأضحي من جهد وتحقيق إيرادات غير مسبوقة، وكذلك التأكيد على تنمية روح الولاء والانتماء للعاملين تجاه هيئتهم مما يؤدى إلى تحسين جودة العمل وتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية.

خطة تطوير السكك الحديدية

كما أوضح خطة التطوير التى أقرها معالى الفريق وزير النقل والتى تتكون من خمس محاور (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات – تطوير السكة والبنية الاساسية – تطوير نظم الإشارات – تطوير الورش – إعادة تأهيل العنصر البشرى الحالى وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الإختيار).

مجال إنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث سيتم إنشاء مصنع للشركة في مصر

وأضاف أن الهيئة قامت بشركات خارجية مع القطاع الخاص ومن أهم هذه الشراكات مع شركة (فويست ألبين ) النمساوية أكبر شركة سكك حديد في العالم متخصصة في مجال إنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث سيتم إنشاء مصنع للشركة في مصر وبذلك يكون المصنع رقم 55 للشركة على مستوى العالم، مؤكدًا على أهمية توطين صناعة السكة الحديد كتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي الفريق / وزير النقل وذلك لتوفير العملة الصعبة والحرص على زيادة إيرادات الهيئة من خلال الاهتمام بخطوط الركاب الأكثر كثافة.

زيادة قيمة البطاقة العلاجية وتقليل أيام الكشف الثلاثى

وفى نهاية اللقاء قدم بعض العاملين عدد من الطلبات أبرزها زيادة قيمة البطاقة العلاجية وتقليل أيام الكشف الثلاثى لطوائف التشغيل والذي أكد بدراسة هذه الطلبات والعمل على تنفيذها والسعي بكل السبل للارتقاء بالعاملين وكذلك الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد برج إشارات طنطا لمتابعة انتظام سير العمل بالبرج باعتباره أحد أهم الأبراج بمنطقة وسط الدلتا، وكذلك قام بزيارة مركز التدريب الفنى والإدارى بطنطا ومقابلة عدد من العاملين والمتدربين بالمركز وأثنى على منظومة التدريب وأهميتها بالنسبة للارتقاء بمستوى العنصر البشري بالهيئة.