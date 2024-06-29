غدا، النقل توقع 3 مذكرات تفاهم مع إيطاليا في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر

يشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، غدا الأحد، توقيع 3مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصديق للبيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الاوربي".

مذكرات تفاهم في مجال السكك الحديديةوالنقل الأخضر بين مصر وإيطاليا

1. مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن تمويل المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل.

2. اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر.

3. اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك ( MERMEC ) الايطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات بخطوط الفردان - بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات.