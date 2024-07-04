رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم -بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية- بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعًا بالمحبة والسلام والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".

رئيس الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر

كما بعث رئيسُ الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والسادة وكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.