مكتبة الإسكندرية تطلق مبادرة "فيرست ليجو ليج" لتعزيز مهارات الطلاب غير القادرين

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع إلى قطاع التواصل الثقافي مبادرة "فيرست ليجو ليج" المجتمعية بالتعاون مع الشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر، وبمشاركة 15 فريقا من الطلاب وتأتي هذه المبادرة في إطار أهداف مكتبة الإسكندرية لنشر تعليم التكنولوجيا وعلوم الروبوت في المدارس والمراكز المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب غير القادرين وطلاب دور الأيتام في المرحلة العمرية من سن 6 إلى 10 سنوات.

كما تهتم بتطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل، وزيادة وعيهم بالتكنولوجيا والعلوم، واكتشاف مواهبهم الجديدة، وشملت فعاليات المبادرة: استقبال الطلاب، وإقامة معرض لعرض المشروعات، بالإضافة إلى تحكيم المشروعات، وتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز عليها.

جدير بالذكر أن مركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية يُعد منصة رائدة لنشر الوعي العلمي وتعزيز مهارات الطلاب، ويحرص على تنظيم فعاليات وبرامج متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات، مع التركيز على دعم الطلاب غير القادرين وطلاب دور الأيتام.