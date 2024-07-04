الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

حبس مندوب تحصيل استولى على أموال شركة بمدينة نصر

حبس متهم بسرقة أموال
حبس متهم بسرقة أموال شركته

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مندوب تحصيل لشركة ادعى سرقته من أجل الاستيلاء على أموال شركته في مدينة نصر

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ونجحت أجهزة الأمن في حل لغز واقعة اختلاق مندوب تحصيل بإحدى الشركات تعرضه لسطو مسلح بعد الاستيلاء على أموال الشركة بمدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني - مقيم بمحافظة القليوبية) مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها (مبلغ مالي) خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة، وقام بإحداث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسه.  

 

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