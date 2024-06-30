الأحد 30 يونيو 2024
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حوادث

تحقيقات موسعة مع عامل طعن زوجته في مدينة نصر

التحقيق مع عامل قتل
التحقيق مع عامل قتل زوجته
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تجري  نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع عامل قتل زوجته في مدينة نصر بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما على مصاريف المنزل أدت إلى ارتكابه الواقعة بقتل زوجته والتخلص منها.

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وتبين من التحقيقات الأولية أنه يوم الواقعة تشاجر عامل مع زوجته، هبة. م البالغة من العمر 23 سنة، بسبب خلافات بينهما على إثرها أستل سكينًا وطعنها عدة طعنات فأودت بحياتها، وتحرر المحضر رقم 9626 لسنة 2024.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها 

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، وكشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، تحرر  محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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