محافظ الإسكندرية: مراعاة مصلحة المواطن المعيار الوحيد للاستمرار في العمل معي

بدأ الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الجديد، مهام عمله في ديوان عام المحافظة بجولة داخلها والتعرف على الوحدات والإدارات المختلفة والعاملين به، والذين حضروا جميعا مبكرا للديوان العام.

محافظ الإسكندرية يجتمع بمسؤولي الديوان

وعقب ذلك عقد محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع مديري الإدارات المختلفة ومدير مكتب المحافظ والوحدات المختلفة، واستمع لهم، مشددا على ضرورة العمل بجدية وتفانٍ وأن العمل من أجل مصلحه المواطن هو المعيار الوحيد للاستمرار في العمل معه ولا مكان لأحد يرغب في غير ذلك.

ومن المنتظر صدور عدة قرارات بتغييرات داخل ديوان المحافظة.

ومن المقرر أن يعقد بعد قليل الفريق أحمد خالد، اجتماعا برؤساء الأحياء المختلفة لوضع رؤيته وتصوره للمرحلة القادمة.

وجاء الفريق أحمد خالد حسن سعيد أحمد سعيد، محافظ الإسكندرية الجديد، خلفا للواء محمد الشريف الذي خرج في حركة المحافظين الجديدة.

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية من مواليد 1 يناير 1958، وشغل منصب قائد مركز قيادة الدولة الاستراتيجي والمشرف على التصنيع العسكري، وشغل سابقا منصب قائد القوات البحرية المصرية .

ومحافظ الإسكندرية الجديد يحمل مؤهل بكالوريوس الدراسات البحرية في 16 يونيو 1978، وحاصل علي الفرقة الراقية تنفيذيين، والماجستير في العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا).

حياته المهنية

كما تولى قائد قاعدة مطروح البحرية، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائد قاعدة إسكندرية البحرية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات البحرية المصرية في 11 أبريل 2015.

كما عين قائد القوات البحرية المصرية في 17 ديسمبر 2016 برتبة لواء أركان حرب.

وفي 27 أبريل 2017 رقي إلى رتبة فريق خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، وتولى قائد مركز قيادة الدولة الاستراتيجي في 14 ديسمبر 2021.

الأوسمة والأنواط والميداليات

حصل الفريق أحمد خالد على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية 25 يناير 2011، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية 30 يونيو.