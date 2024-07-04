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ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

وفاة المدون الفلبيني
وفاة المدون الفلبيني دونجز أباتان، فيتو

المدون الفلبيني دونجز أباتان، أثار وفاة مدون طعام فلبيني شهير يدعى دونجز أباتان DongzApatan، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي توفى بعد تناوله وجبات ضخمة من الطعام، وخاصة الدجاج المقلي. 

وفاة مدون طعام فلبيني بعد تناوله وجبة دجاج مقلي

وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أندونجز أباتان، مدون الطعام الفلبيني المشهور يبلغ من العمر 38 عامًا، ويصل عدد متابعيه 400 ألف متابع من أنحاء العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كان يتناول وجبات ضخمة من الدجاج المقلي، ما تسبب في وفاته.

وفاة مدون طعام فلبيني مشهور، فيتو

وأكد الأطباء في الفلبين أن أندونجز أباتان توفى فجأة بعد إصابته بـ جلطات دماغية، بسبب تناوله العديد من قطع الدجاج المقلي، وتوفي بسبب الارتفاع في ضغط الدم، ما أدى لتمزق الأوعية الدموية بالدماغ.

النشطاء يكشفون سر وفاة مدون الطعام الفلبيني

وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة مدون الطعام الفلبيني الشهير أندونجز أباتان، مؤكدين على تحذير الأطباء من الإفراط في تناول الطعام، ومطالبين بعدم إهمال ضغط الدم المرتفع، لأنه أحد مسببات الوفاة المفاجئة.

وعلق البلوجر السعودي الشهير أياد الحمود قائلًا: "وفاة مدون الطعام الفلبيني الشهير DongzApatan بجلطات دماغية بعد أكله العديد من قطع الدجاج المقلي، لديه 400.000 متابع على فيسبوك وتوفي بعمر 38 بعد ارتفاع ضغط دمه أدى لتمزق الأوعية الدموية بالدماغ. حذر الأطباء من الإفراط في أكل الأطعمة المقلية والمليئة بالملح".

تحذير من ضغط الدم المرتفع

أما الدكتور عبد الرحيم الشهري استشاري المخ والأعصاب، فحذر من الضغط المرتفع قائلًا: "للأسف، الكثير من مرضى ارتفاع ضغط الدم يهمله تماما إذا لم يشعر بصداع، ويرى أن الأرقام غير مهمة، ولا يدري أن الضغط يعمل بصمت. يسبب ارتفاع ضغط الدم سكتة دماغ إقفارية، وهي شائعة جدًا، وسكتة نزفية، كهذه، وهي أقل حدوثا. إذا عالجت ارتفاع ضغط الدم، وحافظت على الرقم تحت ١٣٠ على ٨٠، أغلب الوقت، أو حسب الرقم الذي يرشدك له الطبيب، عند اجتماعه مع أمراض القلب والكلى الأخرى، فلا خطر عليك منه، ولو بقي معك العمر كله."

وقال المحامي الكويتي سعود الخيوطي: "جاء في الحديث: (ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه) لو تقيدنا بتلك القاعدة النبوية الصحية التي رسمها لنا رسول الهدى ﷺ لما احتجنا لعيادات علاجية ولا برامج توعوية".

التهافت على الشهرة تؤدي للوفاة السريعة

أما الناشط الزهراني فعلق على وفاة مدون الطعان الفليبيني فقال: " تهافت الناس على الشهرة وتحقيق الدخل السريع هو السبب الله يرحمنا برحمته ويعافينا ويرزقنا القناعة والستر" 

المدون الفلبيني دونجز أباتان، فيتو

ورد البلوجر عادل علي البنكي قائلًا: "صدق الله العظيم حيث يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله العزيز: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.

وصدق رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسِه). والمدون الفلبيني أسرف على نفسه في الأكل، وملأ شَرَّ ما يملؤه إنسان، ألا وهو بطنه، فألقى بنفسه إلى التهلكة، وصار عِظَةً لنا، عَلَّنا نتَّعِظُ بها!".

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