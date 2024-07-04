248 عاما على استقلال الولايات المتحدة، لماذا لم يطلق اسم المكتشف كولومبوس على أمريكا؟

في مثل هذا اليوم، 4 يوليو من عام 1776، أي منذ 248 سنة، حصلت الولايات المتحدة على الاستقلال عن التاج البريطاني.. ولذلك، تحتفل أمريكا بـعيد الاستقلال عن بريطانيا في 4 يوليو من كل عام، حيث اعتمد الكونجرس إعلان الاستقلال رسميا عن الإمبراطورية البريطانية "زي النهاردة"، عام 1776.

ولم تعترف بريطانيا رسميا باستقلال الولايات المتحدة إلا في 3 سبتمبر 1783، في معاهدة باريس.

وقد صوت الكونجرس الأمريكي لصالح الاستقلال عن بريطانيا العظمى في 2 يوليو 1776، لكنه لم يكمل عملية مراجعة إعلان الاستقلال، الذي صاغه في الأصل توماس جيفرسون بالتشاور مع كل من جون آدامز وبنجامين فرانكلين وروجر شيرمان وويليام ليفينجستون، إلا بعد يومين.

إطلاق اسم أمريجو فيسبوتشي على أمريكا

ورغم أن المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس هو أول من اكتشف أمريكا، إلا أنها سميت على اسم شخص آخر هو أمريجو فيسبوتشي.

وقام الجغرافي الألماني مارتن فالدسميلر برسم خريطة العالم الجديد كما رآه ووصفه أمريجو فيسبوتشي.

واقترح أن يطلق على هذا العالم اسم مكتشفه، ووجد هذا الاقتراح قبولا، وسمى هذا العالم الجديد أمريكا نسبة إلى أمريجو فيسبوتشي.

وتجدر الإشارة إلى أن كريستوفر كولومبوس، حين وصل لجزر بهاما، لم يكن أول إنسان يصل لأمريكا عبر الأطلسى فقد سبقه "الفايكينج" لشاطئ كندا، لكنه كان أول من حقق اتصالًا بين أمريكا وأوروبا، فلحق به جنود وتجار وأساقفة بل وعصابات، وسريعا وقع سكان أمريكا الأصليين نهبا لأطماع أوروبا، ونهمها إلى استعمار أراضي الغير.

واندلعت الثورة الأمريكية احتجاجا على الضرائب المفروضة على المستعمرات البريطانية، ومع ذلك صدرت قوانين بريطانية أخرى بمزيد من الضرائب.

مذبحة بوسطن.. وحادثة حفل الشاي

ونشبت الصدامات، فما كان من بريطانيا إلا أن أرسلت قواتها لكل من بوسطن ونيويورك.. فوقعت "مذبحة بوسطن" التي رد عليها الأمريكيون بما عرف باسم واقعة "حفل شاي بوسطن"، والتي حدثت عام 1773.

وتقول التفاصيل إن خلافا نشب حول فرض الضرائب حينما مرر البرلمان البريطاني قانون الشاي عام 1773، فقد جامل القانون شركة الهند الشرقية الإنجليزية، شبه المفلسة تقريبا، على حساب التجار المحليين في المستعمرات الأمريكية فما كان من سكان المستعمرات الأمريكية إلا أن الشاي البريطاني.

بعدها رست 3 سفن تابعة لشركة الهند الشرقية في بوسطن، فتنكر 50 ناشطا في هيئة هنود الموهوك، وصعدوا على متن تلك السفن وأفرغوا ما فيها من الشاي في مياه المرفأ.

لتتصاعد الأمور إلى الذروة، فأعلن سكان المستعمرات الأمريكية الثورة ثم الحرب ضد التاج البريطاني في 1775، فعاقبت بريطانيا الخارجين بإغلاق ميناء بوسطن، وتوسيع سلطة الحاكم البريطانى، إلى أن تم تشكيل المجلس القاري الأول في "فلادلفيا"، وضم 12 مستعمرة، وأجبر بريطانيا على سحب القوانين القسرية.

وفى 4 يوليو 1776، أعلن المجلس القارى الرابع استقلال أمريكا عن بريطانيا مكونًا الولايات المتحدة الأمريكية، وظلت الحرب بين الولايات وبريطانيا مشتعلة.

هزيمة بريطانيا في "يورك تاون"

وعام 1778 دخلت فرنسا الحرب إلى جانب الأمريكيين، وانتهت الحرب بهزيمة البريطانيين في "يورك تاون" في 1781.

وأواخر نوفمبر 1782 وقع المفاوضون البريطانيون والأمريكيون في باريس اتفاقية سلام، ووقع الطرفان معاهدة فرساى عام ١٧٨٣ وكانت بمثابة إعلان نهاية الثورة الأمريكية.

ويوم 3 سبتمبر 1783، اعترفت بريطانيا رسميا باستقلال الولايات المتحدة في معاهدة باريس، لكن الحرب عادت لتتجدد بين الجانبين المتناحرين مرة أخرى في عام 1812 ولم تهدأ الأمور حينما أضرم البريطانيون النار في البيت الأبيض وكابيتول هيل مقر الكونجرس الأمريكي.

النشيد الوطني الأمريكي

وأثناء تلك الحرب كتب فرانسيس سكوت كي قصيدته الشهيرة "راية تزينها النجوم"، والتي صارت النشيد الوطني الأمريكي.

من جانبها، أعلنت بريطانيا رسميا الحياد خلال الحرب الأهلية الأمريكية إلا أن السفن البريطانية ساعدت الولايات الجنوبية المتمردة بتمرير أسلحة وإمدادات لها عبر الحصار البحري الذي فرضه الاتحاد الأمريكي.

وأدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية حينما أوقفت سفينة تابعة للاتحاد أخرى بريطانية للبريد تدعى ترنت، حيث كانت السفينة البريطانية تحمل على متنها مندوبين عن الولايات الجنوبية، وقامت سلطات الاتحاد الأمريكي باعتقال مندوبي الولايات المتمردة من على متن السفينة البريطانية.

وقد اعتبر ذلك خرق للقانون البحري، وكادت تلك الحادثة تشعل حربا بين بريطانيا والاتحاد الأمريكي، إلا أن المفاوضات بين الجانبين أدت إلى نزع فتيل الأزمة.. وأخيرا، وقع ممثلو الولايات على اتفاقية الدستور وتم التصديق عليها 1778 م.