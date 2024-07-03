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حالة الطقس غدًا الخميس 4-7-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا بمحافظة
حالة الطقس غدا بمحافظة البحيرة، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس طقسا شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 39 درجة نهارًا  و23 درجة  ليلا.
 

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.
حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

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حالة الطقس غدا الخميس 4-7-2024 في الإسماعيلية

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