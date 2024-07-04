تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة، الليلة

أعلن الفنان تامر حسني طرح أغنيته الجديدة جامدين جامدين الليلة.

أغنية تامر حسني الجديدة

وأكد تامر حسني أن من المقرر أن يطرح أغنيته الجديدة جامدين جامدين مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

حفل تامر حسني في السعودية

وعلى الجانب الآخر، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل جماهيري يوم 8 أغسطس المقبل على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض.