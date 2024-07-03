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خارج الحدود

مصر حريصة على تعزيز العمل المشترك، تفاصيل اتصالات التهنئة لوزير الخارجية الجديد

وزير الخارجية وعدد
وزير الخارجية وعدد من الشخصيات العربية، فيتو
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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة تلقى، يوم الأربعاء الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٤، اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، ووزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس نبيل عمار، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

 وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال اتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزير عبد العاطي من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلًا عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق معه لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

ومن جانبه، وجه الوزير عبد العاطي الشكر لـ أحمد أبو الغيط ومحمد مصطفى وأشقائه وزراء الخارجية العرب على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مثمنًا العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والدول الشقيقة، ومنوهًا بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات العربية / العربية في كافة المجالات، وكذا حرص مصر على تعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

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وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي مصر والدول العربية

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