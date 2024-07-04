الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

ضبط مكتب إنتاج فنى لتصوير وإنتاج مقاطع الفيديو بالمخالفة للقانون بالعجوزة

ضبط مكتب إنتاج فنى
ضبط مكتب إنتاج فنى لتصوير وإنتاج مقاطع الفيديو،فيتو

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط مكتب إنتاج فنى بدون ترخيص بالعجوزة  لتصوير وإنتاج مقاطع الفيديو بالمخالفة للقانون.
 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة (مكتب إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) واستغلاله فى تصوير وإنتاج مقاطع فيديو "بدون تصريح" مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالمخالفة للقانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وتم ضبط (إستوديو تصوير) وأقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

جاء ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ضبط إستوديو تصوير مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

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