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مكتبة الإسكندرية تعلن بدء برنامج زيارة العائلة

برنامج زيارة العائلة،
برنامج زيارة العائلة، فيتو

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم عن بدء "برنامج زيارة العائلة" خلال الإجازة الصيفية أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2024.

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ويُقدم البرنامج مرتين يوميًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا و01:30 ظهرًا، لتكون مدة الزيارة ساعتين تقريبًا، ويمكن أن يحضر للزيارة أطفال من عمر أربع سنوات، الانضمام لبرنامج زيارة العائلة يكون بأسبقية الحضور على أن يكونوا من حاملي التذكرة المجمعة فقط.

جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زائري المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وتزويد الزوار بالمعلومات اللازمة عن تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة وأقسام المكتبة الجديدة وما تقدمه من خدمات ومشروعات لمستخدميها، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور المختلفة واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعة الاقتراحات مع الإدارات المختصة داخل المكتبة.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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