الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اتصال مفاجئ من بلينكن بسامح شكري بعد خروجه من التشكيل الوزاري الجديد

سامح شكري وبلينكن،
سامح شكري وبلينكن، فيتو

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى وزير الخارجية السابق سامح شكري، اليوم الخميس، وقام بتقديم الشكر له على قيادته المستمرة وصداقته الوثيقة على مدار سنوات عديدة في تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات المرنة بين الشعبين الأمريكي والمصري.

رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر نقلًا عن بلينكن، إن شكري كان رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف لتهدئة الصراع والضغط من أجل إيجاد حلول مستدامة.

بدر عبد العاطى وزيرًا للخارجية 

جدير بالذكر أن السفير بدر عبد العاطي، أدى أمس اليمين الدستورية وزيرا للخارجية والهجرة فى التشكيل الجديد لحكومة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلفًا للسفير سامح شكرى، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.  

سامح شكري: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة وفتح كل المعابر

سامح شكري: بعض العناصر تستولي على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سامح شكري بدر عبد العاطي مصطفي مدبولي

مواد متعلقة

أبرز الملفات الساخنة أمام بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد (إنفوجراف)

بعد أداء اليمين، لحظة وصول بدر عبد العاطى إلى مقر وزارة الخارجية

من هو بدر عبد العاطي المرشح وزيرا للخارجية والهجرة في الحكومة الجديدة؟

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية