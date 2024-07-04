اتصال مفاجئ من بلينكن بسامح شكري بعد خروجه من التشكيل الوزاري الجديد

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى وزير الخارجية السابق سامح شكري، اليوم الخميس، وقام بتقديم الشكر له على قيادته المستمرة وصداقته الوثيقة على مدار سنوات عديدة في تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات المرنة بين الشعبين الأمريكي والمصري.

رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر نقلًا عن بلينكن، إن شكري كان رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف لتهدئة الصراع والضغط من أجل إيجاد حلول مستدامة.

بدر عبد العاطى وزيرًا للخارجية

جدير بالذكر أن السفير بدر عبد العاطي، أدى أمس اليمين الدستورية وزيرا للخارجية والهجرة فى التشكيل الجديد لحكومة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلفًا للسفير سامح شكرى، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.