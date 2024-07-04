الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد والدتها وشقيقها بكرداسة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

شهدت مدينة كرداسة بالجيزة جريمة بشعة، حيث قام شاب بقتل شقيقته البالغة من العمر 20 عامًا بمساعدة والدته، بعد هروبها من منزل الأسرة. 

وتم اكتشاف الجريمة بعدما دفنا جثتها في بني سويف، إلا أن السلطات تمكنت من كشف الحقيقة.

النيابة العامة في الجيزة كلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والإصابات المتعلقة بها.

كما أمرت بفحص جميع الآثار المادية المترتبة على الحادث، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتفيد التحقيقات بأن الشاب والدته ارتكبا الجريمة بسبب هروب الفتاة من البيت، حيث كانت تسعى لحياة مستقلة خارج قيود الأسرة. 

وبعد تحديد مكان إقامتها، قام الشاب بجمع عدد من أصدقائه ومع والدته بالاعتداء عليها حتى الموت، ثم قاموا بدفنها سرًا في إحدى الأراضي الزراعية.

واستخدم شقيق الفتاة شريحة الهاتف الخاصة بالضحية وهي إحدى الأدلة التي ساعدت أجهزة الأمن على القبض على المتهم، حيث اعترف الشاب ووالدته بارتكابهما الجريمة بعد التحقيقات الأولية.

وتم احتجاز الأم وابنها للتحقيق في ارتكابهما جريمة القتل البشعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة لمتابعة التحقيقات.  

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بني سويف مدينة كرداسة اخبار الحوداث

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