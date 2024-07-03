أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدور الهام والمحوري لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي وركيزة أساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد.

وشدد على استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

خطة عمل مواجهة أزمة تخفيف الأحمال

وأوضح أنه جار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتولى الدكتور محمود عصمت منصبه الجديد كوزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة خلفا للدكتور محمد شاكر المرقبى في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.