الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يتطلع الكثير من المستهلكين إلى معرفة سعر الكيلو الواحد من السكر داخل المحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

 

 سعر كيلو السكر اليوم الخميس 

وسجل سعر السكر في السوق المحلي حوالي ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يعرض السكر المعبأ فى المبادرات الحكومية والسوبر ماركت الكبيرة بسعر يقارب الـ27 جنيها للكيلوجرام.ويبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه، ويتم توزيع كيلو واحد من السكر للفرد الواحد وبحد أقصى 6 أكياس سكر لكل بطاقة تموينية.

 

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة. كما يتم صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

التموين: ارتفاع توريد محصول بنجر السكر إلى 985 ألف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد محصول بنجر السكر إلى 985 ألف طن، وإنتاج  132 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر  من  مزارعي بنجر.

 وتستمر شركة الدلتا للسكر في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024، ويتم الاستلام  بجداول منظمة  لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر كيلو السكر اليوم الخميس سعر كيلو السكر سعر كيلو السكر اليوم

مواد متعلقة

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية