الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

الضرائب: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية

مصلحة الضرائب المصرية،
مصلحة الضرائب المصرية، فيتو

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تحديث الموقع الإلكتروني لها  خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة، لافتة إلى أنه مؤخرا تم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب.

إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية

وأوضحت أن هذا التحديث يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكتروني، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة، وأنه في إطار هذا التيسير فلقد تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال  سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات.

مصلحة الضرائب، فيتو

وأكدت "رشا عبد العال" على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات إنضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم.

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 كما يقدم الموقع الإلكتروني أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة إلكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح الموقع الإلكتروني للمصلحة النماذج الضريبية وهي  نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيًا وملء محتواها،  ثم يقوم بتقديمها إلكترونيًا من خلال البوابة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية.

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