هل تحمي أميرة عبد الحكيم الإسكندرية من الغرق بعد توليها نائب المحافظ، اعرف خبراتها ومؤهلاتها

أدت المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، نائبًا لمحافظ الإسكندرية، خلفًا للدكتورة جاكلين عازر التي أصبحت محافظًا للبحيرة.

وبما أن محافظة الإسكندرية لها طابع خاص بحكم أنها مدينة ساحلية، ودائمًا ما تشهد شوارعها أزمة في فصل الشتاء بسبب الأمطار والنواة المتعاقبة، فضلًا عن التحذيرات التي تطلق ما بين حين وآخر عن غرق واختفاء مدينة الإسكندرية ونصف مساحة الدلتا بسبب التغيرات المناخية، هل يكون هذا الملف على أولويات نائب محافظ الإسكندرية الجديد خاصة وأنها كانت مسئولة عن أكبر محطات الصرف الزراعي لحماية منطقة غرب الدلتا بالكامل من أخطار الغرق.

ولهذا السبب تستعرض “فيتو” على السيرة الذاتية الكاملة للمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائب محافظ الإسكندرية:

تعد أول مهندسة تشرف على إدارة هندسة محطات المكس منذ إنشائها على الرغم من صغر سنها، إلا أنه لتميزها تولت إدارة محطة المكس واحدة من أهم محطات الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، وهي المحطة المسؤولة عن حماية منطقة غرب الدلتا بالكامل من أخطار الغرق.

كما كانت تتابع ملفات البنية التحتية متابعة مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار وحاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا قوى من جامعة الاسكندرية 2008.

وتوجت رحلتها العلمية بالحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عام ٢٠٢٢، وتستعد حاليا لمناقشة الدكتوراة في إدارة الأعمال في كلية التجارة جامعة الاسكندرية.

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كما أنها حاصلة على دبلومة السياسات الإدارية من كلية تجارة جامعة الأسكندرية.

- خريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب.



- البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الاولي.

المناصب السابقة

- عينت معاونًا لمحافظ الإسكندرية للشؤون الفنية والهندسية ابتداء من ١١/٦/٢٠٢١.



- عضو مكتب محافظ الإسكندرية للشؤون الهندسية والفنية في أكتوبر ٢٠١٩.

- عملت مساعد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء للوجه البحري- وزارة الري في نوفمبر ٢٠٢١.