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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الخميس 28 ذو الحجة بإذاعة القرآن الكريم

البنا، فيتو
البنا، فيتو

 تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس الموافق 28 ذو الحجة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها  الخميس ومواعيد بثها: 

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ15: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورة الأنفال 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات 30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الأعراف  10 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة النساء  15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  نصر السعيد محمد  وما تيسر من سورة الشورى  15ق

12: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسر من سورة مريم  38ق

04: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة الزمر 30ق

14:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح يوسف  وما تيسر من  سورتى النجم/ القمر   30ق

14:53 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديوني وما تيسر من  سورة الرحمن  15ق

16:11 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهوري وما تيسر من  سورة الإسراء   15ق

18:34( قرآن قبل  المغرب) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الإسراء   30ق

19:09( قرآن قبل  المغرب) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورتى الزخرف/الدخان    15 ق

05: 20 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد الليثى وما تيسر من سورة الرعد   30 ق

21:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة ق  5 ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة التوبة    42 ق

24:49(بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد الرزيقي وما تيسر من سورتى التحريم/ الحاقة/ قصار السور 44 ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد السميع بيومي وما تيسر من سورة الفرقان  15 ق

02:52(بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة البقرة  30 ق

 

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