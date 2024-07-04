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ثقافة وفنون

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 20، وجود هالة يؤثر بالسلب على حياة دينا

أبطال الوصفة السحرية،
أبطال الوصفة السحرية، فيتو

شهدت الحلقة 20 من أحداث مسلسل الوصفة السحرية  توتر حياة دينا بصورة كبيرة بسبب وجود هالة وبسبب وجود أصدقاء مالك بصورة دائمة إلى جواره لمرضه.

وخلال الحلقة يتقرب الدكتور حسام من هانيا وتقرر نهلة أن تكون نباتية للحفاظ على بشرتها، بينما يحتوي حسين زوجته ويقنعها أنه يشعر بها.

كما تكتشف أميرة كذب زوجها وأنه لم يتخرج في الجامعة كما كان يقول لها وقررت الذهاب لزوجته فاكتشفت أنه منحها فقط ٣ آلاف جنيه من الألوف التي منحتها أميرة له كما أخبرتها أنه لم يطلقها ولم تقرر أميرة المواجهة بعد، وتحاول هالة ابتزاز بثينة ماديا ولكنها ترفض وتحاول مساعدتها بصورة أخرى وتنتهي الحلقة بدينا التي تعاني من التجمعات في منزلها. 

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 19

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 19 حول مالك الذي يقرر أن يحل مشكلته مع زوجته عن طريق شراء هدية وفقًا لنصيحة أمجد، أما هذا الأخير فيعاني في ظل الاختفاء المفاجيء لسارة والذي أحدث في أحواله وحياته تغيرًا واضحًا كما أصبح قاسيًا مع زوجته نهلة.

ويحاول أمجد خلال مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 19 البحث عن سارة إلى أن نجح في الوصول إليها وأقنعها باللقاء للمرة الأخيرة وتوافق، أما كارمن فتبدو عليها رغبة كبيرة في إنجاب طفل وحرصت على التلميح بصورة غير مباشرة لزوجها ولكنها لم تحصل على رد الفعل الذي تتمناه.

ويخذل زين زوجته أميرة كعادته ولم يذهب إلى مقابلة العمل لديها في البنك وتخلق له أعذار لدى المسؤلين في البنك ولكنه يحاول التهرب قدر الإمكان، وتجتمع بثينة ببنات “الكومباوند” وتخبرهم أنه لابد من أن تتخلص من هالة لأنها أرهقتها ماديًا ونفسيًا، فانتقلت إلى منزل دينا، وبينما كانت تدخل هالة مع دينا إلى المنزل كان مالك يعد مفاجأة لزوجته ولكنها لم تكتمل نظرًا لحضور هالة فيغضب مالك ويذهب إلى “الجيم” ولكنه يتعرض لإصابة ويعود لمنزله مصابًا في قدمه.

 

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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