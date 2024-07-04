الخميس 04 يوليو 2024
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طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة "التوحيد"

الثانوية الأزهرية،
الثانوية الأزهرية، فيتو
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يؤدي طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية اليوم الخميس امتحان مادة "التوحيد" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024، في كافة محافظات الجمهورية.

امتحان التوحيد للثانوية الأزهرية 2024
 

ويستمر الطلاب في أداء امتحان التوحيد للثانوية الأزهرية 2024 لمدة ساعتين، وينتهي الطلاب من أداء امتحان التوحيد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

درجات امتحان التوحيد للثانوية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، مجموع درجات مادة التوحيد لطلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، ويقدر مجموع مادة التوحيد للثانوية الأزهرية نحو 40 درجة.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي بلغ 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي  156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

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