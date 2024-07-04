الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

إرشادات هامة للمسافرين خلال الحضور في المطار

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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يحتاج المسافر إلى إنهاء إجراءات سفره بسهولة ودون معوقات، للاستمتاع بتجربة السفر، وينبغي للراكب الالتزام بمجموعة من الإجراءات خاصة بـ حقائب السفر حتى لا يتأخر عن رحلته.

 

حقائب السفر

قم بتسجيل أكبر عدد من الحقائب التي بحوزتك، حتى يكون مرورك على نقاط التفتيش الأمنية على نحو سلس وسريع.

 

قلل أمتعك اليدويـة إلى الحد الأدنى، وقم برفع جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) من الحقيبة ووضعه على حدة (في مطار هيثرو في لندن وبعض المطارات الأخرى).

 

القيود ​المفروضة على الأمتعة اليدوية 

سيتم فحص أمتعك اليدوية من قبل موظفي الأمن باستخدام الأشعة السينية، فحاول التعرف على أحدث القيود ​المفروضة على الأمتعة اليدوية.


قم بإزالة الأفلام الأكثر من 1000ASA/31 دين، وقدمها للفحص على حدة.


لا تحمل حقائب تتضمن محتويات مجهولة نيابة عن أشخاص آخرين.

يفضل قفل حقائبك، إلا فى حالة السفر من الولايات المتحدة.

وفي بعض الحالات قد تكون هناك حاجة لتحديد أو استلام الأمتعة الخاصة بك، لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالجمارك المحليـة في نقطة الاتصال.

 

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الامتعة اليدوية حقائب السفر مطار هيثرو جهاز الكمبيوتر الحد الادني الأشعة السينية

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