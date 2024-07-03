الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم في المغرب

أفلام السينما في
أفلام السينما في طنجة

أعلن المركز السينمائي المغربي، عن تنظيم الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 26 أكتوبر 2024.

وذكر المركز، في بيان له، أن برنامج هذه الدورة يتضمن عرضا لأحدث الإنتاجات السينمائية الوطنية، إضافة إلى أنشطة سينمائية أخرى.

فيما أشار إلى أن المسابقة الرسمية للمهرجان مفتوحة في وجه الأفلام المغربية التي تم الانتهاء من إنتاجها في سنة 2023 أو 2024، والتي لم يسبق لها التسجيل في الدورة الأخيرة للمهرجان.

وحسب البيان، ستعرف هذه الدورة برمجة مسابقات رسمية مفتوحة في وجه الأفلام الروائية الطويلة؛ والأفلام الروائية والوثائقية القصيرة؛ والأفلام الوثائقية الطويلة؛ وأفلام مدارس ومعاهد السينما بالمغرب.

فقرة "بانوراما" المخصصة للأفلام الطويلة الروائية 

في هذا السياق  يتضمن البرنامج فقرة "بانوراما" المخصصة للأفلام الطويلة الروائية والوثائقية والأفلام القصيرة التي لم تحظَ بقبول لجان انتقاء أفلام المسابقة، إضافة إلى أنشطة موازية تهدف إلى تشجيع التبادل وعقد اللقاءات ما بين مهنيي القطاع.


 فيما اكد المركز السينمائي المغربي ان التسجيل الإلكتروني للأفلام مفتوح على رابط التسجيل المخصص لذلك، حتى يوم 26 يوليو 2024.

 

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