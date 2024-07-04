مسلسل لعبة حب الحلقة 57، سما تخطط لمالك ليكسب ثقة ماركو

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 57 حول قيام سما بعدة خطط كمحاولة منها للتمهيد لتقرب مالك من عدد من العملاء لكسب ثقتهم في حفل السفارة الإيطالية.

حيث قدمت هدايا لماركو وأعدت جدتها ولين الفطائر وأرسلها عبدو للسفير الإيطالي، وتلقى مالك مكالمات شكر وتعجب لها ولم يعرف السر وراءها، ويشعر مالك بالصدمة بعدما تلقى مكالمة من المستثمرين يخبرونه بعدم إتمام الاتفاقيات بينهم، وكان جبران هو السبب وراء هذا الأمر بعدما أخبرته سيرين أن مالك يحاول البدء من جديد.

وتفاجأ مالك بسما تأتي إليه ومعها عدد من البدل وتخبره أنها أساءت فهم المكالمة التي دارت بينه وبين سلطان كما أخبرته بضرورة إلقاء الخلافات جانبا والتركيز على النجاح في حفل السفارة، وبدأ الثنائي في اختيار البدل المناسبة.

وعلى جانب آخر يخبر سلطان زوجته فريدة أن مايا تتقرب من رامي، فتدخل فريدة في نوبة غضب وكذلك سلطان، ولكن مايا تخبر والدها أنها ستتزوج رامي.

وفي الأخير يحرص مالك على منح سما الخاتم الخاص بوالدته لترتديه قبل حفل استقبال السفارة الإيطالية.

اندلاع شرارة صراع بين رامي ومالك

شهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة ٥٦ تغيرات كبيرة وغير متوقعة، ولعل أبرز الأحداث التي فاجأت الجمهور تفاقم الاختلاف بين رامي ومالك خاصة بعد خيانة رامي لمالك وقيامه بتسليم تصميمات المجموعة الشتوية لجبران مما سهل من أمر سرقتها.

وخلال مسلسل لعبة حب الحلقة 56 بدأت ملامح صراع تظهر بين رامي ومالك، فبعدما اختار دانيال رامي ليكون هو المدير الوحيد لشركة إيليفا وخروج مالك من المعادلة، كان على الأخير البدء من جديد، وبدلا من البدء من الصفر قرر الاعتماد على بعض من العملاء القدامى الذين تعامل معهم من قبل، ويحاول بشتى الطرق كسب هؤلاء العملاء في صفه وأن يختاروه هو بدلا من الاعتماد على شركته القديمة.

أما رامي فتسيطر مايا على تفكيره، وتشعل في قلبه نار الغيرة تجاه مالك بدلا من تقريب وجهات النظر فيبدأ رامي أيضا في التصريح علنا أن مالك أصبح منافسا وأنه سيسعى هو الآخر للحصول على العميل ذاته لأن أكثر مبيعات إيليفا تعتمد عليه.

وما سبق يشير إلى أن الصراع في الحلقات القادمة سيكون بين الصديقين مالك ورامي حيث سيحاول كل منهما إثبات أنه قادر على النجاح دون الآخر.