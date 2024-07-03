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حوادث

بعد قرار حبسها 4 أيام، ترحيل البلوجر روكي أحمد إلى محبسها بقسم القاهرة الجديدة

البلوجر روكي أحمد،
البلوجر روكي أحمد، فيتو

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بترحيل البلوجر روكي أحمد  المتهمة بتسهيل الدعارة إلى مكان محبسها بقسم شرطة القاهرة الجديد وسط حراسة أمنية مشددة بعد انتهاء التحقيق معها وإصدار النيابة العامة قرارا بحسبها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


ترحيل البلوجر روكي أحمد للقاهرة الجديدة
 

وكانت البلوجر روكي أحمد، نفت التهم الموجهة لها أمام جهات التحقيق، وهي أنها متهمة بتسهيل الدعارة، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استعمال مواقع التواصل..

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البلوجر روكى أحمد الدوري المصري الزمالك والاسماعيلي الشيخ زايد اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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