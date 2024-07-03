تعرف على أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في السعودية

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في جدة، يوم 12 يوليو، بحضور جماهيري.

في هذا السياق أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار تذاكر كاظم الساهر في جدة، وجاءت الأسعار كتالي:

الفئة الأولى: 259 ريالا سعوديا

الفئة الثانية: 450 ريالا سعوديا

الفئة الثالثة: 650 ريالا سعوديا

فئة الـ vip بـ 1250 ريالا سعوديا

فئة الـ vvip بـ 1450 ريالا سعوديا

فيما يحيي كاظم الساهر، حفلًا جديدًا في مصر ضمن الدورة الثانية لمهرجان العلمين، المقرر إقامته بداية من يوم 11 يوليو إلى 30 أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق، تألق كاظم الساهر في حفله الأخير بمصر بحضور جماهيري كامل العدد، وشهد الحفل تصفيقا حارا من جميع الحضور، ووجهت النساء رسائل حب للمطرب، كما تغزلت السيدات به في الحفل، قائلات: كل ما تكبر تحلى.