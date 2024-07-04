تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس إيسوذوروس قس الإسقيط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس إيسوذوروس قس الإسقيط.

قصة القديس إيسوذوروس قس الإسقيط

سنة 113 للشهداء ( 397م ) تنيَّح القديس إيسوذوروس قس الإسقيط. ترَّهب أولًا في منطقة نتريا وصار كاهنًا لخدمة المتوحدين في منطقة القلالى. ثم جاء إلى القديس مكاريوس الكبير في الإسقيط وصار من أوائل تلاميذه ورافقه في تأسيس مجمعه الرهباني، وقد عُرف بقس الإسقيط لأنه هو الذي كان يصلى القداسات للرهبان.

اتصف بفضائل كثيرة أهمها الحلم والاهتمام بخلاص الآخرين، وكان كل راهب يطردونه بعد أن يتعبوا في إصلاحه، كان هو يقبله ويحتضنه ويحتمله ويهتم به ويقومه، بحلمه وصبره وقلبه المتسع بالحب. كما إنه كان رجل صلاة فكان لا يكف عن الصلاة أثناء عمله اليدوي. وكان يقول: " لنجتهد في الصلاة فيهرب العدو. ولنجتهد في التأمل في الله فننتصر ".

ومع حبه الشديد للصلاة كان يعمل كثيرًا حتى إلى أن تقدم به السن. وقد أعطاه الله موهبة إخراج الشياطين، وبسبب قوة احتماله كان ينتصر على الغضب. وقد سألوه مرة: " لماذا تخشاك الشياطين جدًا؟ " أجاب: " لأني منذ أصبحت راهبًا لم أسمح للغضب أن يجتاز من حلقي إلى فوق ".