تهديد سائح سعودي في تركيا بسكين، وسفارة المملكة تصدر بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول

أصدرت السفارة السعودية لدى تركيا، الأربعاء، بيانا يتعلق بالمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر رجلا تركيا يحمل سكينا وهو يقوم بتهديد سائح سعودي.

تهديد سائح سعودي في تركيا بسكين



وأفادت السفارة السعودية في بيان على منصة "إكس" بأن الجهات التركية المختصة ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في المقطع وهو "يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدما أداة حادة".

وقدمت السفارة شكرها للسلطات التركية على ما وصفته بـ "سرعة استجابتها" للحادث الذي حظي بتفاعل واسع بين خليجيين في منصات التواصل الاجتماعي.

وكان خليجيون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يحمل سكينا وهو على ما يبدو يهدد رجلا آخر يجلس على طاولة أحد المطاعم.

أهم سبب للراحة في السفر، الشعور بالأمان.. وتتطور الراحة إلى سعادة، إذا صاحب الشعور بالأمان شعور بمحبة وترحيب أهل البلد.. لكن ما نراه في هذا المقطع، ومقاطع أخرى كثيرة شيء مرعب.. لا محبة ولا ترحيب ولا أمان من الأساس !

فلماذا الإصرار على السفر إلى بلدهم ؟ pic.twitter.com/qVNJf68dBY — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) July 2, 2024



والثلاثاء، أعلنت شرطة إسطنبول إلقاء القبض على رجل تركي هدد سائحا سعوديا بسلاح أبيض بمنطقة ساريير، التابعة للمدينة الفاصلة بين آسيا وأوروبا.

وبحسب بيان الشرطة على منصة "إكس"، فإن الحادث وقع بمنطقة ساريير على الجانب الأوروبي من إسطنبول عند الساعة الثانية من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

بيان من السفارة فيما يتعلق بالمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/UrgNdB3XL7 — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) July 3, 2024

وذكر بيان شرطة إسطنبول أن المشتبه به كان ثملا عندما تلفظ بشتائم لأشخاص حوله ووجه لهم تهديدات في ذات الوقت، فيما تم تحويله للمحاكمة بعد إلقاء القبض عليه.

ولطالما ينظم خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل موسم صيف حملات لمقاطعة السفر للسياحة في تركيا بسبب حوادث يقولون إنها "عنصرية تجاه العرب".

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