حالة الطقس غدا الخميس 4-7-2024 في الإسماعيلية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الاسماعيلية غدا، حيث يسود طقس حار نهارا، معتدل ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية 41 درجة نهارا، 26 درجة ليلا.

الشبورة المائية صباحا

وتكون هناك شبورة مائية في الصباح حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

طقس القاهرة والصعيد

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.



ويزيد التعرض للشمس من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.



نصائح للمواطنين لمواجهة الحرارة

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والاكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التي يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.



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