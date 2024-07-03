الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية غدا في الدوري الممتاز

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو
ads

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب.

 ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء غدا الخميس ضمن منافسات  الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. 

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وسيراميكا في الشوط الأول

رد فعل الأهلي على عدم انضمام لاعبي بيراميدز مع بداية معسكر المنتخب الأولمبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر النادي الأهلي الداخلية مارسيل كولر الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

رد فعل الأهلي على عدم انضمام لاعبي بيراميدز مع بداية معسكر المنتخب الأولمبي

يلتقي الأهلي مرتين، تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري

السعودية أم تركيا، إلى أين ينتقل كهربا بعد أزمته مع كولر؟

آخر تطورات عرض الخلود السعودي لضم ديانج وموقف الأهلي

الأهلي يرسل 70 ألف دولار تكلفة الحكام الأجانب لإدارة مباراته أمام بيراميدز بالدوري

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية