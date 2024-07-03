رسميا، أسماء الفائزين بجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2023

اعتمد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث اليوم الأربعاء النتائج النهائية لجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2023، حيث وافق المجلس على منح الجوائز لأعضاء هيئة البحوث التالية أسماؤهم فى المجال المبين قرين كل منهم:



أولا: جوائز الإبداع التكنولوجي



فاز بها:

الدكتور مجدى محمد أحمد السيد الأستاذ المتفرغ بقسم الألبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية



ثانيا: جوائز التقدير العلمى



فاز بها كل من:

الدكتورة أميرة محمد محمود الشافعى الأستاذ الباحث بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية.

الدكتورة منى صبرى أحمد محمد عجلان الأستاذ المتفرغ بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية.

الدكتورة منال عبد العزيز حامد عبد العزيز الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم التكنولوجيا المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية.



ثالثا: جوائز التفوق العلمي



فاز بها مناصفة كل من:

الدكتور خالد محمود محمد حنفى الأستاذ الباحث بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.

الدكتورة نهى جمال الدين سامى بدر الدين الأستاذ الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية الميكروبية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية.

الدكتورة غادة السيد أحمد عواد الأستاذ الباحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الأساسية.

الدكتور عبد الناصر جابر السيد الجندى الأستاذ الباحث بقسم النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الزراعية.



رابعا: جوائز التشجيع العلمى



فاز بها كل من:

الدكتور مصطفى مبروك محمد على الأستاذ الباحث المساعد بقسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية.

الدكتور محمود الشحات محمد زكى أبو الشحات الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء الضوئية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية.

الدكتور ضياء عطية جاب الله مريز الأستاذ الباحث المساعد بقسم سموم وملوثات الغذاء بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الزراعية.

خامسا: جوائز الرواد

فاز بها كل من:

1. الدكتور أحمد السيد عبد الحميد محمد الأستاذ الباحث المساعد بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية باسم الرائد د./ أحمد صالح.

2. الدكتور إبراهيم أحمد حمزة عويس الأستاذ الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية باسم الرائد د./ أحمد حسين عبد الكريم.



سادسا: جائزة رئيس المركز القومى للبحوث لأفضل بحث قابل للتطبيق



فازت بها الدكتورة هند سامى أمين مجر الباحث بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية.



سابعا: جوائز الأفراد



جائزة د. عبد العزيز محمد قنطوش فى مجال بحوث النسيجر فازت بها الدكتورة مروة أبو سريع أبو طالب الأستاذ الباحث المساعد بقسم الألياف البروتينية والصناعية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج.

جائزة د. محمود صدقى محمد صدقى فى مجال الكيمياء العضوية فاز بها الدكتور إسلام هانى على هريدى الباحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.

جائزة د. وفاء إسماعيل عبد الفتاح فى مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فازت بها الدكتورة منى مؤنس عبد المنعم الباحث بقسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية.

جائزة د. عفاف على ندا فى مجال الكيمياء الضوئية فازت بها الدكتورة تيسير عبد الحميد عبد الدايم زيدان الأستاذ الباحث المساعد بقسم.البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية.



جائزة د. كمال نصر عبد النور فى مجال الفيزياء التطبيقية فاز بها الدكتور أحمد محمد لبيب عبد الحميد الباحث بقسم الموجات الميكروئية والعازلات الكهربية بمعهد البحوث الفيزيقية.

جائزة د. يحيى عبد اللطيف ( 2 ) فى مجال أبحاث النانو وتطبيقاتها فازت بها الدكتورة مروة حسنين محمد عصفور الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.

جائزة د. عباس عبد الكريم يحيى فى مجال كيمياء وتكنولوجيا المطاط والبلاستيك فاز بها الدكتور سمير مرسى محمد الأستاذ الباحث المساعد بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية.



جائزة معهد بحوث طب الفم والأسنان فى مجال طب الفم والأسنان فاز بها الدكتور سعيد عبد الله كامل طه الباحث بقسم الجراحة وطب الفم بمعهد بحوث طب الفم والأسنان.



جائزة د. فردوس محمد عبد المجيد مبارك فى مجال المواد الجديدة والذكية فاز بها الدكتور فوزى عبد المعبود جودة الدسوقى الباحث بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية.

جائزة د. عزة عبد الشهيد لأفضل بحث تطبيقى للعاملين بمعهد البحوث الطبية فازت بها الدكتورة بسنت علوى إبراهيم الباحث بقسم الفارماكولوجى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية.

جائزة معهد البحوث البيطرية فى مجال الطب البيطرى فازت بها مناصفة كل من الدكتورة هبة فتحى الظن الباحث بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية، والدكتورة سهام سمير سليمان عوض الله الباحث بقسم التكاثر الحيوانى والتلقيح الصناعى بمعهد البحوث البيطرية.

جائزة د. أحمد جعفر حجازى ( 1 ) فى مجال الطب التكميلى فاز بها الدكتور إيهاب على محمد محمد فؤاد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية.

جائزة د. أحمد جعفر حجازى ( 2 ) فى مجال المناعة فازت بها مناصفة كل من الدكتورة/ إيمان الدسوقى عبد الحميد الشنوانى الأستاذ الباحث المساعد بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية، والدكتورة/رانيا عبد الله على سلامة الجوهرى الباحث بقسم المخدرات والمنشطات والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية.



ثامنآ: جوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراه



فاز بها كل من:

حسام محمد محمد عبد الرحمن الباحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

نجلاء نور الدين عباس عبد الغني الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

إيمان عبد العليم صدقى ربيع الباحث بقسم الوراثة الجزيئية الطبية بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها.

أسماء محمود عبد الحميد سالم الباحث بقسم الجراحة وطب الفم بمعهد بحوث طب الفم والأسنان فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها.

نوران عادل مصطفى الأنصارى الباحث بقسم أمراض النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى.

مصطفى محمد مصطفى السبيلجى الباحث بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى.

توفيق محمد توفيق عبد الحميد الباحث بقسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية.

مصطفى فوزى عبد الظاهر خليل الباحث بقسم الأحياء المائية بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم البيطرية وتطبيقاتها.

عزيزة محمد حسين أحمد حسين الباحث بقسم الألياف البروتينية والصناعية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال الصناعات النسيجية.

هبة الله السيد السعيد عبد العال الباحث بقسم الكيمياء الطبية والصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها.

أميمة عبد الحفيظ حسين حسن الباحث بقسم سموم وملوثات الغذاء بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية.

أحمد عبد الرحمن عبد الله رضوان الباحث بقسم الوراثة والسيتولوجى بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

محمد كمال عبد العليم راشد الباحث بقسم تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها.



تاسعآ: جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستير



فاز بها كل من:

أروى إبراهيم الشعراوى الباحث المساعد بقسم الكيمياء غير العضوية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

علا نبوى محمد المعصراوى الباحث المساعد بقسم الزجاج بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

هدى على محمود أحمد المناديلى الباحث المساعد بقسم النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

أسماء سامى حسن يحيى الباحث المساعد بقسم فيزياء الموجات الميكروئية والعازلات الكهربية بمعهد البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم الفيزيقية وتطبيقاتها.

ندى عبد الله خالد أحمد الباحث المساعد بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها.

صفاء فوزى محمد خليفة الباحث المساعد بقسم الألبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية.

مصطفى على محمد الصغير سليمان الباحث المساعد بقسم العلوم الجيولوجية بمعد تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال الطاقة والثروات الطبيعية وعلوم الأرض.



عاشرا: جوائز المركز لأفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين

