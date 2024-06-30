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المركز القومي للبحوث يفتح أبوابه لطلاب مصر عبر مبادرة "أجيال"، رابط التسجيل

القومي للبحوث، فيتو
القومي للبحوث، فيتو
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يفتتح المركز القومي للبحوث أبوابه هذا الصيف لطلاب المرحلة الثانوية والجامعات عبر مبادرة "أجيال"، والتي تهدف إلى صقل مهارات طلاب مصر البحثية واكتشاف مواهبهم العلمية.

أهداف مبادرة أجيال بالقومي للبحوث

وتهدف المبادرة، التي تقام للسنة الثانية على التوالي، إلى:

تخريج جيل من العلماء المبدعين: من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع نخبة من أساتذة وباحثي المركز ذوي الخبرة في مختلف المجالات العلمية.

تعزيز مهارات البحث العلمي: اكتساب مهارات البحث العلمي الأساسية، وتعلم كيفية تصميم وتنفيذ المشاريع البحثية، واستخدام أحدث أدوات التحليل.
 

مواكبة التطورات العلمية: التعرف على أحدث التطورات في مجالات النانوتكنولوجي، والطاقة المتجددة، والعلوم البازغة، والمعارف الحديثة.
 

تهيئة الشباب لسوق العمل: تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

رابط التسجيل في مبادرة أجيال

ودعت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، جميع الطلاب الراغبين في الانضمام إلى "أجيال" إلى التسجيل عبر الرابط التالي: من هنا

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