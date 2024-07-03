الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

مصدر بالمنتخب: مصطفى محمد خارج قائمة الأولمبياد

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، فيتو

المنتخب الأولمبي، أكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، خرج رسميا من حسابات البرازيلي روجيرو ميكالي ولن يكون متواجدا في قائمة الفراعنة النهائية بأولمبياد باريس 2024.

أضاف المصدر، أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول أبلغ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أن مصطفى محمد ما زال في مرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ولن يلحق بمباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

مصطفى محمد يستجم في دبي

وتابع المصدر، التقرير الذي أرسله محمد أبو العلا للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي، جعل الأخير يغلق ملف مصطفى محمد تماما ويخرجه من الحسابات، مشيرا أن اللاعب سافر إلى دبي لقضاء إجازته الصيفية، وسيتوجه بعدها فرنسا لإستكمال علاجه مع ناديه نانت الفرنسي.

إصابة مصطفى محمد في مباراة غينيا بيساو، فيتو

صدمة جديدة لميكالي

من جهة أخرى، تلقى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي صدمة جديدة، قبل انطلاق مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس المقرر انطلاقها يوم 24 يوليو الجاري.

وتكمن الصدمة التي تلقاها المدير الفني للمنتخب الأولمبي في خبر إصابة إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة في الفترة الأخيرة.

إياد العسقلاني يعلن إصابته في الكعب

وكتب إياد العسقلاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: الحمد لله دائمًا وأبدًا.. وقدر الله ما شاء فعل.. تمزق في كعب القدم.

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